McLaren: Det kommer de til at fortryde

Det Internationale Antidopingagentur (Wada) har forhastet sig ved at lukke Ruslands Antidopingagentur (Rusada) ind i varmen igen i kampen mod doping i sport.

Det mener den canadiske professor og advokat Richard McLaren, der udarbejdede den såkaldte McLaren-rapport, der før OL i Rio afslørede systematisk doping i Rusland.

- Wada har mistet alle de pressionsmidler, man havde i sagen mod Rusland. De har forhastet sig frem til en afgørelse, som de kan komme til at fortryde.

- Som global antidopingbekæmper skulle Wada ikke være gået på kompromis med sine krav, men være idealistisk, siger McLaren.

Torsdag ophævede Wada den næsten tre år lange udelukkelse af Rusada.

Det gjorde Wada, selv om russerne først fra nytår vil give lov til at få foretaget målinger i Rusadas laboratorium i Moskva.

Richard McLaren siger i den forbindelse, at han ikke føler sig sikker på, at det tilbud stadig står ved magt til den tid.

Ni ud af 12 bestyrelsesmedlemmer i Wada stemte for at ophæve Rusadas udelukkelse. Allerede inden beslutningen var stemt igennem, havde den mødt kritik fra 13 nationale antidopingledere i et åbent brev til Wada.

Direktøren i Anti Doping Danmarks, Michael Ask, var ikke blandt de 13 antidopingledere. Danskeren udtrykte torsdag både fordele og ulemper ved genoptagelsen af Rusada i det internationale antidopingarbejde.

