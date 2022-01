Anden sport ... 26. jan. 2022 kl. 18:12 Gem artikel Gemt artikel

Med skandaler i ryggen: Her er Danmarks nye stjerne

Vladimir Andersen skrev for nylig dansk darthistore ved at vinde et Tour Card, der kvalificerer ham til at spille mod de bedste i verden. Men karrieren byder også på karantæner og uanstændig adfærd i sporten