Medie: Russere tæt på at droppe Griner-aftale

Fangeudvekslingen mellem USA og Rusland hænger i en tynd tråd, da russerne ser ud til at ville have mere end først aftalt

Den amerikanske basketballspiller Brittney Griner risikerer at skulle blive bag tremmer i Rusland et stykke tid endnu.

For den udvekslingsaftale, der har været på tegnebrættet mellem de to stormagter, risikerer at blive ødelagt, før den er kommet i stand.

Det skriver det amerikanske medie Bloomberg, der har talt med kilder tæt på forhandlingerne.

Angiveligt vil russerne nu have to fanger i stedet for én, der ellers først var aftalen, mens to amerikanere går den anden vej.

Ganske enkelt vil Kreml have ligevægt, da Griner og soldaten Paul Whelan vejer tungere end våbenhandlere Viktor Bout.

Onsdag sagde den amerikanske udenrigsminister, Anthony Blinken, at det amerikanske tilbud var betragteligt. Efterfølgende holdt han et møde over telefonen med sin russiske kollega, Sergei Lavrov.

Annonce:

Det fik Lavrov til at udtale, at man savnede en professionel dialog uden brug af diverse læk til medierne, som amerikanerne ifølge Rusland gør brug af for at fremme sin sag.

At de to ministre endte i telefonmøde var på amerikansk initiativ, fordi Lavrov og co. end ikke havde reageret på det skriftlige forslag, amerikanerne var kommet med.

Eller sagt med andre ord: Er det diplomatiske forhold iskoldt som følge af Ruslands invasion af Ukraine, er dialogen i forbindelse med fangeudvekslingen allerhøjest kølig.

I begge lande er man klar over vigtigheden af fangeudvekslingen. Især på amerikansk grund hvor der til november venter midtvejsvalg. Kommer præsident Biden skidt ud af Griner-sagen, vil det højest sandsynligt påvirke udfaldet af valget, da Brittney Griners fængsling fylder meget i den amerikanske befolkning og i medierne.

En vej at gå kunne være at smide Vadim Krasikov i puljen.

Annonce:

Den tidligere oberst i den russiske efterretningstjeneste FSB, blev i december ved en tysk domstol kendt skyldig i at have dræbt en tjetjensk separatist i Berlin i 2019. Krasikov er idømt en livstidsstraf. Men det kræver, at tyskerne går med til det.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs også: