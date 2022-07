Medie: Vil have basketstjerne for russisk våbensmugler

USA har givet Rusland et 'væsentligt tilbud' for at få landet til at udlevere to amerikanske statsborgere, som sidder fængslet i Rusland, herunder basketballspilleren Brittney Griner.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge mediet CNN vil Bidens regering give den berygtede russiske våbensmugler Viktor Bout i bytte.

Det fortæller kilder med kendskab til sagen til CNN. Ifølge dem har forslaget opbakning fra præsident Joe Biden. Den konkrete plan er ikke bekræftet af de amerikanske myndigheder.

Bout afsoner 25 års fængsel i USA. I 2011 blev han kendt skyldig for våbensmugling ved en domstol i USA. Dengang blev han kendt verden over som 'Dødens Købmand'.

Den amerikanske udenrigsminister Antony Blinken udtalte sig onsdag om sagen, uden at komme nærmere ind på, hvad USA vil give i bytte for Brittney Griner og den anden fængslede amerikaner.

Væsentlige tilbud

Her lød det, at udenrigsministeren vil lægge pres på den russiske regering ved et møde for at få dem udleveret.

Mødet skulle være planlagt til at finde sted i løbet af de kommende dage.

- Der har været væsentlige tilbud på bordet for flere uger siden for at facilitere deres frigivelse. Vores regering har kommunikeret vedholdende og direkte med hensyn til det udspil. Og jeg vil bruge samtalen til personligt at følge op og håber at kunne komme nærmere en løsning, siger Blinken.

Det er flere uger siden, at amerikanerne for første gang præsenterede et forslag til en aftale for russerne, fortæller Blinken.

Det er den proces, han håber at kunne fremskynde, når han skal tale med Rusland udenrigsminister, Sergej Lavrov.

Forholdet forværret

Ud over basketballspilleren sidder også den tidligere amerikanske soldat Paul Whelan fængslet i Rusland.

Fra Ruslands udenrigsministerium lyder det ifølge det russiske nyhedsbureau Tass, at man ikke har modtaget nogen formel henvendelse fra Washington.

Sagen med basketballspilleren Brittney Griner begyndte 17. februar, da Griner blev stoppet i en lufthavn i Moskva med cannabisolie i bagagen.

En uge senere - den 24. februar - gik Rusland i krig med Ukraine. Forløbet med Griner har forværret forholdet mellem USA og Rusland og ledte hurtigt til mistanker om, at tilbageholdelsen af Griner var politisk motiveret. Det har Rusland benægtet.

Viktor Bout blev anholdt i Thailand i 2008 efter et omfattende efterretningsarbejde af amerikanske agenter, der også fik hjælp af danske PET. Efter anholdelsen blev han udleveret til USA.

