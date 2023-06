Megastjernen jubler: Hiver kæmpe gevinst hjem

Det er ikke fordi Drake mangler penge.

Eller...det antager vi, han ikke gør.

Alligevel kunne han ikke lade være med at juble, da Denver Nuggets vandt NBA-titlen natten til tirsdag dansk tid.

For Drake havde spillet på det.

Og nej, ikke en tier nede i kiosken.

En million. Dollars.

Havde det været inden sæsonstart, havde der nok for alvor været knaster i det. Men det var 'bare' inden finaleserien mod Miami Heat, der begyndte 1. juni. På det tidspunkt var det med udsigt til en gevinst på 230.000 dollars - hvis ellers Nuggets vandt.

Men det var ikke nok for Drake. Han røg på den igen og smed yderligere 250.000 dollars på at Nuggets ville vinde serien 4-1.

Og det skete rent faktisk.

12. juni vandt Nikola Jokic og co. fjerde af de fem kampe, de to hold spillede, og dermed kunne de ikke indhentes i serien, hvor bedst af syv kampe vinder mesterskabet.

Tre mio. på UFC

Det betød, at Drake kunne indkassere 850.000 dollars - svarende til 5,8 mio. kroner.

Ikke historiens vildeste udbetalte beløb set i forhold til indskuddet, og med Drakes formue in mente knap nok en historie værd. Men nu er der lige det lille aber dabei, at rapperen fra Toronto har været notorisk kendt for at satse på de forkerte gennem årene. Den såkaldte Drake Curse, som mange har moret sig kosteligt over i USA og Canada gennem årene.

Der er en stribe eksempler på store beløb, der er spillet og tabt på diverse hold i universitets-basket, og han lagde 230.000 dollars på, at Charles Leclerc ville vinde det spanske Formel 1-grandprix sidste år, hvor Ferrari-stjernens motor gik i stykker, mens han førte løbet.

Andre stjerner og hold som Serena Williams og Golden State Warriors er blevet ramt af Drake-forbandelsen. Angiveligt tabte han mere end fire millioner dollars på sportsbetting alene sidste år.

Det er dog ikke alt, der synes at gå imod ham. I april vandt han i underkanten af tre millioner dollars alene på væddemål relateret til UFC 287-stævnet. Så noget kan han da.

Udover at synge.