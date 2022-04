Mesterskab stoppet: 12-årig dræbt af hund

De russiske mesterskaber i skak for børn er onsdag sat på pause på ubestemt tid.

Årsagen er Polina Sergeevna Kunikovas dødsfald.

- Turneringen vil ikke blive genoptaget, før den grundig undersøgelse er færdiggjort, og det er blevet fastlagt, hvad der skete, siger det russiske skakforbund i en pressemeddelelse.

Nyhedsbureauet Interfax skriver dog, at der var tale om et grotesk scenarie, hvor pigen under en pause blev angrebet af en hund i et af de områder i komplekset, hvor turneringen finder sted.

- I Aqualoo-komplekset i én af de lukkede bygninger havde man en hund med sine hvalpe. Den angreb pigen, og hun døde, skriver pressetjenesten yderst kortfattet.

Og det er sådan set det.

Ingen yderligere detaljer er kommet ud til offentligheden.

Ifølge nyhedsbureauet har øjenvidner berettet, at Polina med tilladelse fra sin mor gik en tur i komplekset, fik øje på hvalpene og kravlede over et hegn for at ae dem. Og det var derfor, hunden angreb hende.

Skakforbundet tilføjer:

- Vi vil gerne udtrykke vores dybeste kondolencer til Polinas familie og alle deltagerne i konkurrencen. Forbundet samarbejder med myndighederne og regner med en grundig og objektiv undersøgelse af tragedien, skriver man.