Midt under Super Bowl: Millioner af amerikanere så Jørgen Leth-klip

Mens Tom Brady og New England Patriots hvilede sig i pausen af Super Bowl, rullede nogle af verdens mest lukrative reklamespots hen over skærmen.

Undervejs blev tv-seere verden over præsenteret for en Burger King-reklame, hvor den afdøde kunstner Andy Warhol spiser en af kædens burgere.

Og hvad så, tænker du.

Men der er noget helt specielt med netop den reklame. For klippet er fra Jørgen Leths dokumentar fra 1982, '66 scener fra Amerika'.

For et par år siden opdagede man øverst oppe i Burger Kings ledelse, at klippet fandtes. Og så begyndte man at drømme, fortæller Fernando Machado, der er Burger Kings marketingchef på global plan.

- Jeg husker stadig første gang, at jeg så hele klippet af Andy Warhol, der spiser en Burger King Whopper, og mit hoved eksploderede. Jeg tænkte 'Er det virkelig Andy Warhol? Hvorfor spiser han det? Hvad foregår der?, siger han til mediet AdAge.

Jørgen Leth sagde ja

Så gik arbejdet i gang med at få lov til at bruge klippet i en Super Bowl-reklame. Først fik man godkendelse af The Andy Warhol Foundation, der varetager Warhols rettigheder. Og senere fik man kontakt til Jørgen Leths lejr, der også sagde god for brugen af klippet.

Tom Brady jublede efter kampen, men i pausen var det et klip fra Jørgen Leths dokumentar, der stjal showet. Foto: Ritzau Scanpix

Burger King udvalgte en bid på 45 sekunder, der endte med at udgøre reklamen. Og man ændrede ingenting ved Jørgen Leths originale klip.

- En af de ting, der var unikke ved forhandlingerne, var, at vi ikke ville ændre noget som helst fra dens originale form. Vi vidste, at det bedste, vi kunne gøre, var, at beholde det så intakt som muligt, forklarer Marcelo Pascoa, global chef for brand marketing i Burger King, til samme medie.

Det er uvist, hvor meget Burger King har givet for at få lov til at bruge klippet, men det kan næppe have været helt billigt.

Oftest ser langt over halvdelen af USA's befolkning (omkring 200 millioner mennesker, red.) med, mens næsten 170 øvrige lande verden over også følger med i Super Bowl.

Lægger sig fladt ned efter kæmpe Super Bowl-brøler

Kæmpe brøler: Danske tv-seere raser efter Super Bowl