Mikaela Fabricius-Bjerre er død

Dansk og finsk ridesport har mistet en stor og vellidt stjerne.

På Facebook skriver Mikaela Fabricius-Bjerres mand og datter, Poul og Ida, at den 53-årige tidligere OL-deltager er afgået ved døden.

- Vi er bare så kede af at måtte skrive, at 'Fia' er sovet stille ind efter et langt cancerforløb, skrev de mandag.

- Hun kæmpede en brav kamp og var familiens sædvanlige midtpunkt hele vejen igennem. Der var ikke et tidspunkt, hvor 'Fia' beklagede sig over sin alvorlige sygdom eller ynkede sin situation.

Mikaela Fabricius-Bjerre, der var født i Finland, men som har boet i Danmark i mere end 20 år, viede sit liv til arbejdet med heste, og hun har siden 2004 - sammen med sin mand - drevet Sølyst Dressage uden for Avderød i Nordsjælland.

Foto: David Goldman/AP/Ritzau Scanpix

Hyldet af Laudrup-Dufour

Hun var i mange år gift med Poul, der er søn af den afdøde komponist Bent Fabricius-Bjerre.

Som aktiv repræsenterede Mikaela Fabricius-Bjerre Finland og nåede på Más Guapo World Cup-finalerne i både 2011 og 2012 samt EM i 2013. Det var på Más Guapo, hun kvalificerede sig til OL, og ekvipagen blev nummer 30 i den individuelle konkurrence.

Den danske dressurstjerne Cathrine Laudrup-Dufour sender en varm hilsen til hende på Instagram:

- På den smukkeste dag i 2023 mistede vi en meget særlig kvinde. Det er svært at forklare, hvor knuste vi er over at have mistet dig. Det er så sjældent at møde en sand fighter, hestekvinde og ven som dig. Kan ikke forklare, hvor heldig jeg føler mig over vores venskab og fælles passion for heste de seneste år, skriver hun.

Mikaela Fabricius-Bjerre vil blive bisat fra Karlebo Kirke.