Millioner har set hans hunde: Det er genialt, dét der!

Han har kommenteret nogle af de største sportsbegivenheder i verden.

Andrew Cotter er blevet et BBC-ikon takket være sin karismatiske stemme og succesfulde timing i boksen.

I årevis har han lagt stemme til de store smash ved Wimbledon, de bedste sving ved The Open eller OL-slagene om det ypperste metal.

Men som så mange andre er han ramt under coronakrisen.

For de store arrangementer og turneringer i sportens univers er blevet aflyst på stribe. Derfor er kommenteringen også sat på pause.

Og så alligevel ikke helt.

Cotter har valgt at holde sig i træning på ganske utraditionel vis.

Midt i kedsomheden over at holde sig hjemme har han kastet sig over en helt ny disciplin: At kommentere sine to hunde Olive og Mabel i privaten.

Med samme seriøsitet og engagement som han lægger for dagen ved normale opgaver.

Hvad enten de spiser om kap på terrassen eller kæmper om et 'kødben' i stuen.

Resultatet er mildest talt blevet vel modtaget. Indslagene er endt som virale hit på internettet, hvor de er set af millioner.

Some sports are slower. More about the strategy. pic.twitter.com/JMBaGJ1tSd — Andrew Cotter (@MrAndrewCotter) April 9, 2020

Tag nu bare seneste duel mellem Olive og Mabel på gulvtæppet hjemme i privaten. Den sending har rundet 15 millioner visninger. På to døgn.

Og der var bid fra begyndelsen. Første indslag fra 28. marts, hvor dyrenes spise-konkurrence blev delt i tusindtal på Twitter.

Den populære Hollywood-skuespiller Ryan Reynolds gav sig sågar til kende som fan med en bemærkning.

Nu har kommentatoren Cotter så pludselig måttet affinde sig med selv at være manden, der bliver kommenteret.Han tager dog opmærksomheden med ro - ligesom hundene i øvrigt. Cotter har over for The Telegraph forklaret, at pladsen i rampelyset ikke har ændret deres adfærd...



