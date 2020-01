Millioner vil have Kobe Bryant i NBA-logoet

2,7 millioner har skrevet under på, at afdøde Kobe Bryant skal være en del af NBA's logo

Hvis nogen skulle være i tvivl, er Kobe Bryants popularitet eksploderet efter det tragiske dødsfald i søndags.

Basketball-ikonet, der med sin næstældste datter og syv andre styrtede ned med en helikopter vest for Los Angeles, er blevet husket i dagene efter - og nu vil en basketball-fan også have et minde, der strækker sig ind i fremtiden.

I en online underskriftindsamling har han nemlig opfordret NBA til at ændre sit logo. Det har siden 1969 vist en hvis silhouet af basketballspilleren Jerry West på en rød og blå baggrund.

NBA-logoet, som det har været kendt i mere end 50 år. Det blev designet i 1969 af Alan Siegel med Jerry West som model. Foto: Tingshu Wang/Reuters/Ritzau Scanpix

Den silhouet vil initiativtageren af underskriftindsamlingen have skiftet til Kobe Bryants.

- Med den store Kobe Bryants tidlige og uventede død, vil jeg venligst opfordre jer til at underskrive dette forslag i et forsøg på at udødeliggøre ham som det nye NBA-logo, skriver 16-årige Nikyar Moghtader i motivationen.

Og den mission går det rigtig godt med.

Knap 2,7 millioner har onsdag middag skrevet under - noget overvældende for Nikyar Moghtader, der som udgangspunkt havde håbet på 100 ...

Beslutningen om at ændre logoet er i sidste ende det private selskab NBA's - der i øvrigt ikke anerkender, at det skulle være Jerry West på logoet - men LA Lakers-ikonet West har formentlig ikke noget imod det.

Kobe Bryant optrådte selv med NBA's logo på brystet 1566 gange i løbet af sin 20 år lange karriere. Foto: Lucy Nicholson/Reuters/Ritzau Scanpix

Den nu 81-årige tidligere spiller var som general manager i LA Lakers ansvarlig for i 1996 at få bragt Kobe Bryant til klubben og i 2004 at have overtalt ham til ikke at skifte til LA Clippers.

Dengang i midten og slutningen af 1990'erne var teenageren Kobe Bryant fast gæst hos West, der i et tv-interview brast i gråd flere gange, da han efter Bryants død fortalte om deres forhold.

- Jeg følte mig som hans far i to år ... jeg ved ikke, om jeg nogensinde kommer over det her.

- Det var den værst dag i mit liv, sagde en grådkvalt Jerry West, der kun kunne sammenligne tabet med det af hans bror, der omkom i Korea-krigen.

