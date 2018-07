MMA-stjerne angreb bus: Her er straffen

Den irske superstjerne i Mixed Martial Arts (MMA), Conor McGregor, slipper for at ruske tremmer efter sit angreb på en bus i april.

Det besluttede en domstol i Brooklyn, New York torsdag, skriver flere internationale nyhedsbureauer.

McGregor var tiltalt for at have angrebet en bus fyldt med andre udøvere ved Barclays Center i New York. Angiveligt skulle McGregor blandt andet have kastet en del af en afspærring mod bussen.

MMA-udøveren Michael Chiesa, der sad inde i bussen, blev ifølge flere medier såret under angrebet, der skete i forbindelse med et pressemøde.

McGregor var tiltalt for flere kriminelle forhold. Under retsmødet erklærede McGregor sig skyldig i et mindre alvorligt tiltalepunkt og undgik dermed fængsel. Til gengæld blev han idømt fem dages samfundstjeneste.

- Jeg vil bare sige tak til statsadvokaten og dommeren for at give mig lov til at komme videre, siger McGregor ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Jeg vil gerne sige tak til mine venner, min familie og mine fans. Tak for støtten, lyder det fra McGregor.

I august sidste år var McGregor involveret i en højt profileret boksekamp mod den levende bokselegende Floyd Mayweather.

Det var McGregors første kamp som professionel bokser, og den endte med en sejr til Mayweather på teknisk knockout.

Økonomisk var kampen dog en stor gevinst for McGregor. Ifølge det amerikanske finansmagasin Forbes var McGregor med 626 millioner kroner den sportsudøver, der tjente fjerdeflest penge i 2017.

Mayweather, der vandt duellen, var nummer et på samme liste.

Conor McGregor er kendt for et temmeligt iltert temperament. Foto: All Over Press

