Motorbåde i skræmmende VM-ulykke

Det gik helt galt for to motorbåde ved VM i Key West, men trods den høje fart slap alle fra ulykken med overfladiske skrammer. Se ulykken i videoen nedenfor

Det kunne være gået grueligt galt, da to motorbåde ramte hinanden i en voldsom ulykke, men til alt held slap alle med livet i behold.

Bådulykken skete onsdag i Key West i Florida ved verdensmesterskabet for powerboats, en særligt hurtig slags motorbåde.

Det skriver lokalmediet Miami Herald.

Uheldet skete under ræset, da de to både kom for tæt på hinanden og endte med at kollidere i høj fart.

Trods de voldsomme omstændigheder kom ingen af de fire sejlere i bådene alvorligt til skade, og de kunne også redde sig selv ud fra bådene.

På sin hjemmeside uddyber Race World Offshore, der arrangerede løbet, at en havde forstuvet en ankel, en havde smerter i nakken, en havde sår på benene og en var sluppet fra sammenstødet uden nogle skader.

Se det vilde sammenstød i videoen øverst i artiklen.

