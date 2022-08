Nation i chok: Olympisk helt får 16 års fængsel

Påvirket af alkohol hamrede han en tung genstand i hovedet på sin ven, der døde. Det koster nu 16 års fængsel for én af Mongoliets største sportsnavne nogensinde

Han var nationalhelt, da han i Beijing vandt Mongoliets første OL-guldmedalje nogensinde.

Nu, 14 år efter, er situationen en anden for 38-årige Naidangiin Tüvshinbayar.

Han er netop blevet idømt 16 års fængsel for at have slået sin barndomsven ihjel.

Det har en domstol i hovedstaden Ulaanbaatar besluttet.

En alkoholpåvirket Naidangiin Tüvshinbayar overfaldt Erdenebileg Enkhbat, der også var en glimrende judokæmper, med en tung genstand. Det gav denne omfattende hovedskader, som han døde af kort tid efter på hospitalet.

Det skriver nyhedsbureauet Sonin.

Det tog ikke længe at få sat Naidangiin Tüvshinbayar bag tremmer, og næsten i samme moment blev han anklaget for mord.

Naidangiin Tüvshinbayar var en forrygende judokæmper og vandt sølv ved OL i London i 2012. Siden blev han præsident for den nationale olympiske komité i Mongoliet.

Han holdt dog kun denne post et lille års tid, før han blev anholdt og fængslet.

Tüvshinbayars sportslige succes og deraf følgende popularitet i landet var medvirkende til, at han blev kampagneleder for Democratic Party's præsidentkandidat, Khaltmaagiin Battulga, da han blev valgt i 2017.

