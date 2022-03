NBA-legenden: - En lussing mod kvinder

Der er fire grunde til, Will Smiths lussing viser sig at være ris til egen røv for stjerneskuespilleren. Det mener Kareem Abdul-Jabbar

Man kan roligt sige, at Will Smith og hans lussing mandag morgen dansk tid i Oscar-showet har delt vandene over hele verden.

Nu banker Kareem Abdul-Jabbar hårdt i bordet og forklarer så tydeligt, at selv Will Smith må forstå, hvorfor det ikke bare var en dårlig idé – men det absolut værste, han kunne foretage sig i situationen.

Og for dig, der lige nu ligner et stort spørgsmålstegn: Kareem Abdul-Jabbar er noget nær det vildeste, der nogensinde er set på et basketballbane. Han brændte ligaen af for først Milwaukee Bucks og siden (og mest berømt for) Los Angeles Lakers op gennem 1970’erne og 1980’erne.

Ifølge Abdul-Jabbar var handlingen skadelig på fire fronter: 1) Han retfærdiggjorde vold, 2) han nedgjorde kvinder, 3) han fornærmede underholdningsindustrien, og 4) han styrkede fordommene om sorte mennesker.

Hun kan forsvare sig selv

I forummet Substack, hvor han har sin egen klumme, skriver han under overskriften ’Will Smith did a Bad, Bad Thing’:

- Smiths lussing var en lussing mod kvinder. Havde Rock fysisk overfaldet Pinkett Smith, havde Smiths indblanding været velkommen. Eller hvis han var blevet siddende og havde råbt, hvad han siden råbte, havde det været unødvendigt – men forståeligt. Men ved at slå Rock viste Will Smith, at hans kone var ude af stand til at forsvare sig selv – mod ord. Sådan som jeg kender hende, er Jada Pinkett Smith i den grad i stand til at forsvare sig. Hun er hård, klog og kan på egen hånd håndtere en dårlig vittighed, skriver Jabbar.

Kareem Abdul-Jabbar rager med sine 218 cm op over det meste. Her blandt andre Harrison Ford ved en baseballkamp i Los Angeles i 2013. Foto: Lucy Nicholson/Reuters/Ritzau Scanpix

I aktion for Los Angeles Lakers i 1983. Foto: Nick Ut/AP/Ritzau Scanpix

Han skriver, at den nedladende og faderlige attitude nedgør kvinder og reducerer dem til hjælpeløse kvinder, der har brug for en stor, stærk mand til at forsvare deres ære. Så de falder i svime…

- Hvis han virkelig gjorde det for sin kone – og ikke for at vise sig, skulle han have tænkt over de negative konsekvenser, opmærksomheden bringer ham og dem – meget mere end vittigheden i sig selv. Dét havde været et forsvar for hende. Og i respekt for hende.

Will Smith var på scenen igen, efter at han gav Chris Rock en syngende lussing tidligere under dette års oscarshow. Denne gang var det for at modtage en guldstatuette, men han undskyldte ikke til sit offer i sejrstalen

Ifølge Kareem Abdul-Jabbar blev det kun værre, da Smith minutter senere gik på scenen og tog imod Oscar-statuetten for sin rolle som Richard Williams i ’King Richard’.

- Og endnu værre end selve lussingen var Smiths tårevædede, selvpromoverende takketale, hvor han vrøvlede løs om alle kvinderne i filmen ’King Richard’, som han beskyttede.

'Gør det og hold din kæft'

- De, der beskytter, praler ikke om det foran 15 millioner mennesker. De gør det bare og holder kæft. Du gør det ikke for at promovere en fejl og hævder, at du er som den karakter, du spiller, og som du lige har vundet en pris for.

- På den måde kom han til at bruge dem for at hævde sig selv. Men selvfølgelig…talen var for at forsvare hans vold. Angiveligt har så mange mennesker brug for Smiths beskyttelse, at det til tider bliver så slemt, at nogen har brug for at få en lussing.

Will Smiths handling blev efterfølgende kritiseret skarpt af Oscar-akademiet, inden han selv måtte ud og undskylde.

- Jeg vil gerne offentligt undskylde til dig, Chris. Jeg gik over stregen, og det var forkert af mig. Jeg er flov, og mine handlinger reflekterer ikke den mand, jeg ønsker at være, skrev han på Instagram tirsdag.

