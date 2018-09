NBA-stjerne anholdt for kidnapning og kvælningsforsøg

Boston Celtic-guarden Jabari Bird erklærede sig uskyldig i anklager fra hans hans kæreste om kidnapning og gentagne gange at have taget kvælertag på hende

- Ikke skyldig.

Sådan lød erklæringen fra Jabari Bird, da han torsdag blev fremstillet i retten i Brighton Municipal Court i Boston - anklaget for talrige forbrydelser mod en kvinde, han havde haft et amourøst forhold til.

I weekenden blev han arresteret, efter at kvinden havde henvendt sig til politiet og anklaget ham for flere forbrydelser begået i hans lejlighed over en periode på adskillige timer.

Bird skulle angiveligt gentagne gange have taget kvælertag på hende. Han havde holdt hende fast, til hun var på nippet til at miste bevidstheden, hvorefter han gav slip og lod hende få vejret - den seance gentog han adskillige gange. Det scenarie skulle have gentaget sig adskillige gange.

Desuden skulle han have sparket hende i maven, og hun blev nægtet at forlade hane lejlighed. For at slippe for ham, låste hun sig inde i et badeværelse.

Jabari Bird under afhøringen torsdag. Foto: Angela Rowlings/AP/Ritzau Scanpix

Kvinden fortalte politiet, at hun havde undsluppet lejligheden, da Bird besvimede i et 'krampe-lignende anfald'.

Bird blev anholdt med en kaution på 50.000 dollars - ca. 320.000 kroner - og han udsendte senere en erklæring:

- Jeg tager fri fra holdet i en tid, da jeg skal have afklaret juridiske og helbredsmæssige forhold.

- Jeg undskylder over for min familie, Celtics-organisationen, mine holdkammerater, fansene og NBA for den unødige forstyrrelse, jeg har forårsaget.

- De informationer, der er kommet frem, fortæller iikke hele historien. Jeg udøver ikke vold mod kvinder. Jeg håber på, at jeg med tiden og med retssagen vil genvinde alles tillid, lyder det i erklæringen.

Boston Celtics har erklæret, at klubben tager afstand fra al slags vold, men at man afholder sig fra at kommentere sagen, da den er ude af deres hænder.

