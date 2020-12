NBA udskyder Rockets' sæsonåbner mod Thunder grundet corona

NBA har onsdag suspenderet Houston Rockets' sæsonåbner mod Oklahoma City Thunder.

Det sker, efter at det ikke lykkedes Rockets at samle de fornødne otte spillere til kampen som følge af coronavirus, en skade og et brud på sundhedsprotokollerne.

Stjernespilleren James Harden var ikke til rådighed 'grundet en overtrædelse af protokollerne for sundhed og sikkerhed', oplyser den nordamerikanske basketball-liga i en erklæring ifølge nyhedsbureauet dpa.

Tidligere på ugen blev Rockets-spilleren ifølge ESPN filmet på en natklub uden at være iført mundbind.

Derudover har tre Rockets-spillere fået covid-19-testresultater tilbage, der var enten positive eller ikke entydige, mens fire andre er i karantæne som følge af smittesporing.

En fjerde Rockets-spiller er ude med en skade.

NBA-sæsonen begyndte tirsdag - 71 dage efter at LeBron James og Los Angeles Lakers vandt klubbens 17. mesterskab i Orlando.

Natten til onsdag dansk tid blev en ny sæson skudt i gang.

Denne gang er grundspillet skåret ned fra de sædvanlige 82 runder til 72, så sæsonen kan slutte i tide inden OL. Det er dog uvist, om dem, der når helt til NBA-finaleserien, kan være med i Tokyo.

Samtidig er der indtil videre kun lavet en kampplan frem til starten af marts. Det giver ligaen fleksibilitet i forhold til eventuelle udskydelser af kampe, skriver nyhedsbureauet AFP.