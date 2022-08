NBA-vinder sælger ud: Donerer millioner til Ukraine

Den dobbelte NBA-vinder Stanislav "Slava" Medvedenko har solgt sine to mesterskabs-ringe for et millionbeløb, som han donerer til hjemlandet Ukraine

De er flotte. De er værdifulde.

Og så er de kun tilgængelige for folk, der er lidt mere end almindeligt gode til at spille basketball.

Der er tale om NBA mesterskabs-ringe.

Hvert år, når NBA-mesterskabet er afgjort, modtager spillerne på det vindende hold en overdådig ring fyldt med skinnende bling bling som et symbol på triumfen i verdens bedste basketball-liga.

Sådan så mesterskabs-ringen anno 2021 ud, da Milwaukee Bucks vandt NBA. Foto: Michael McLoone/Ritzau Scanpix

Her fremviser superstjernen LeBron James sin mesterskabs-ring fra 2012, da han blev NBA-mester med Miami Heat. Foto: J. Pat Carter/Ritzau Scanpix

Ringene har en lang tradition bag sig og er blevet givet ud siden det allerførste NBA-mesterskab i 1947.

I 2001 og 2002 vandt den ukrainske forward Stanislav "Slava" Medvedenko to mesterskaber i streg med Los Angeles Lakers. Siden har Medvedenko altså været den lykkelige ejer af to funklende mesterskabs-ringe.

Lige indtil for nylig.

I sidste uge valgte ukraineren nemlig at bortauktionere de to værdifulde smykker. Og at hele overskuddet skulle gå til at hjælpe hjemlandet Ukraine.

Nu er ringene solgt.

Prisen - 1,85 millioner kroner.

Hele beløbet går til Slava Medvedenkos egen fond, Fly High Foundation, hvis mål er at støtte ukrainske børn ved blandt andet at genopbygge sports-infrastruktur og dermed opbygge nye sociale sportsklubber i det krigshærgede land.

- Vi vil genopbygge sportshaller, fordi Rusland har bombet mere end 100 skoler, fortæller Medvedenko til Associated Press.

- Vores land har brug for mange penge til at fikse skolerne. Sportshallerne kommer bagerst i køen.

En brandmand forsøger at slukke ilden efter et russisk missilangreb på en ukrainsk skole i byen Kharkiv den 30. juli. Foto: Sergey Bobok/Ritzau Scanpix

Medvedenko fortæller videre, at han tog beslutningen om at sælge ringene, da han stod på taget af en af de højeste bygninger i Kiev og så russiske raketter flyve gennem nattehimlen.

- I det øjeblik tænkte jeg: 'Hvorfor har jeg brug for de ringe, når de alligevel bare ligger inde i mit skab?'

Den tidligere NBA-stjerne har også selv forsøgt at bidrage til forsvaret af Kiev, hvor han bor med sin familie.

- Vi har forsvaret vores nabolag, stået ved kontrolposter og gået patruljer. Jeg er ikke den bedste soldat. Jeg er ikke den bedste til at skyde, men jeg kan hjælpe dem.

I samme forbindelse har han båret en AK-47 og har også affyret den flere gange - dog ikke mod mennesker.

