NBA's første superstar er død

En af de største spillere i NBA's historie forlod mandag denne verden. Det oplyser hans tidligere klub LA Lakers, hvor han spillede hele sin karriere.

Baylor, der blev 86 år, satte fra 1958-1972 et solidt aftryk i verdens bedste basketball-liga. For selvom han først begyndte at spille som 14-årig havde han et eminent blik for spillet og ikke mindst en bevægelighed, der for samtiden var exceptionel.

Med sine 196 centimeter hørte han til de mindre spillere, men han kompenserede med sin fart og med en præcision i afslutningerne. Specielt var han trods sin højde kendt for sine mange rebounds og sit løbende bank shot, der først og fremmest var med til at hæve LA Lakers' til et af ligaens bedste hold og sikrede ham flere rekorder.

I 1960 fik han således rekorden for flest point i en kamp, da han scorede 71 af slagsen i LA Lakers' sejr over New York Knicks. Den rekord stod dog kun i to år, indtil Wilt Chamberlain scorede sine berømte 100 point - i øvrigt også i en kamp mod New York Knicks.

Elgin Baylor fik NBA-debut i 1958, da holdet hed Minneapolis Lakers. Han blev valgt til Rookie of the Year. Foto: Harry Harris/AP/Ritzau Scanpix

8 gange i sine 14 sæsoner var Baylor i en NBA-finale. Men på forbløffende vis opnåede han aldrig at vinde mesterskabet. Han er dog fortsat noteret for scoringsrekorden i en finale-serie med 61 point i 5. kamp mod Boston Celtics i 1962.

Han er dog indehaver af en mesterskabsring, som klubben tildelte ham efter mesterskabet i 1972, efter at Baylor tidligere på sæsonen indstillede karrieren på grund af en tilbagevendende knæskade.

Efter sin aktive karriere blev han træner for New Orleans Jazz (i dag Utah Jazz, red.), men han formåede ikke at trække succesen som spiller med sig over i trænergerningen, og han stoppede som træner i 1979.

I 1986 kom han til LA Clippers, hvor han gennem 22 år var klubbens general manager.

Elgin Baylor blev introduceret til Basketball Hall of Fame i 1977, og LA Lakers har trukket hans trøjenummer 22 tilbage, så det aldrig kan blive brugt i klubben igen.

Baylor, der for to år siden fik en statue rejst på LA Lakers' hjemmebane, Staple Center, døde ifølge familien en naturlig død.