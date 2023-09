Nedladende reaktioner vælter ind: Stjernens ord chokerer

Det meste af den amerikanske basket-elite enten klasker sig på låret af grin eller er fortørnet over de udtalelser, Noah Lyles kom med i kølvandet på sine guldmedaljer ved VM i atletik.

Lyles kritiserede det verdensbillede, amerikanerne har i specielt basketball, hvor man uden at tøve kalder vinderne af den nationale liga, NBA, for verdensmestre.

- En eller anden må hjælpe ham her, kom det arrogant fra én af sportens største, Kevin Durant, umiddelbart efter, ESPN havde smækket Lyles' kommentarer på nettet, mens andre kollegaer på især det sociale medie X fyrede kommentarer og emojis efter Lyles, så ingen var i tvivl om, at de havde svært ved at tage ham seriøst.

Det virker dog til, at parterne taler forbi hinanden.

For mens Durant og co. med en vis grad af virkelighedssans kan have ret i, at man som vinder af NBA er verdens bedste hold, så er Lyles’ pointe, at man ikke er verdensmester, når man vinder en national liga.

Verdensmestre i hvad?

Det er man bare ikke. Uanset hvor god man så ellers er – og hvor ringe resten af verden er. Et andet eksempel er på baseball-fronten, hvor den amerikanske liga, Major League Baseball, kalder sæsonen for World Series.

26-årige Lyles sagde:

- Jeg ser NBA-finalerne, og de skriver, de er verdensmestre. Verdensmestre i hvad? USA?

Noah Lyles vandt VM-guld på både 100 og 200 meter-distancen. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

- Misforstå mig ikke. Jeg elsker USA sommetider. Men det er da ikke hele verden… Vi er hele verden, sagde han og hentydede til atletikken og at VM i atletik i Budapest i den grad har omfavnet en hel verden.

Så vågnede amerikanerne

- Vi har næsten alle lande i verden her. De kæmper og konkurrerer og bærer deres flag for at vise, hvem de repræsenterer. Der er ingen flag i NBA, kom det.

Og så kan det nok være, amerikanerne vågnede.

Devin Booker fra Phoenix Suns smed en pinligt berørt emoji på, og Draymond Green fra Golden State Warriors skrev: ’Når man vil spille smart, og det går galt. Hvorfor går han så meget op i det?’

Også folk som Damian Lillard, De’Aaron Fox og Bam Adebayor reagerede på de sociale medier.

USA er traditionelt virkelig godt kørende, når de sender et landshold til enten VM eller OL. Til OL har de vundet 16 af 20 turneringer siden 1936 - og nappet en sølv og to bronze i yderligere tre. Kun i 1980 vandt de ingenting - fordi amerikanerne boykottede legene i Moskva.

Statistikken er mere broget ved VM, hvor det 'kun' er blevet til guld tre gange siden 1994 - og fem gange i alt i 18 turneringer.