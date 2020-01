Ni dræbt i helikopter-styrt

Myndighederne i Los Angeles mener, at der skulle have været ni personer om bord i helikopteren der styrtede ned og kostede Kobe Bryant livet

Ulykken, der søndag kostede Kobe Bryant livet kostede angiveligt også otte andre personer livet og ikke som tidligere antaget fire.

Det bekræftede Sheriffen i Los Angeles County Sheriff's Department, Alex Villanueva, på et pressemøde tæt på midnat dansk tid.

- Da vores folk ankom til stedet assisterede vi hurtigt brandfolkene til stede, og de konstaterede hurtigt, at der ingen overlevende var.

- Ifølge vores oplysninger skulle der have været ni personer om bord i helikopteren - otte foruden piloten.

- Retsmedicinerne er stadig ved at identificere resterne af de afdøde, og vi vil af respekt for de pårørende ikke komme med navne på nogen, sagde Alex Villanueva.

Det er dog blevet bekræftet, at basketball-legenden Kobe Bryant var om bord på helikopteren, der var hans private. Den styrtede ned kort før kl. 19 dansk tid nær byen Calabasas ca. 30 km vest for Los Angeles.

Om bord på helikopteren var også hans 13-årige datter, Giana Maria Onoro. De øvrige syv er ikke blevet identificeret.

Brandchefen for Loas Angeles County, Daryl L. Osby, forklarede ved pressemødet, at hans folk var de første på stedet.

Her så et område på ca. 1000 kvadratmeter, der var strøet til med vragrester, og der var brande overalt. Det var meget vanskeligt redningsarbejde, da området var meget stejlt, og de fik hjælpen fløjet ind.

- Vi fik hejst redningsarbejdere ned fra en helikopter, men de konstaterede relativt hurtigt, at der ingen overlevende var, og vi efterlod derfor stedet til politiets efterforskere uden at forstyrre det for meget, sagde Daryl L. Osby.

Han oplyste, at det var vanskeligt at slukke brandene, da der var forskellige slags.

- Der var ild i buskadser mange steder, men der var også flammer opstået i magnesium. De er meget vanskelige at slukke, da magnesium reagerer med både ilt og vand, sagde han.

Overalt i USA blev søndagen brugt på at mindes Kobe Bryant. Både i alle NBA-kampe, men også i NFL's all star-kamp, Pro Bowl, hvor der skulle være et minuts stilhed. Her valgt de mange tilskuere i Orlando i stedet taktfast at råbe, 'Kobe, Kobe, Kobe'.

Uden for LA Lakers' hjemmebane, Staples Center, blev deres store helt husket. Foto: Monica Almeida/Reuters/Ritzau Scanpix

Kobe Bryant Født: 23. august 1978 i Philadelphia, USA Død: 26. januar 2020 (41 år) Højde: 196 cm. Vægt: 96 kg Position: Guard Nummer: 8 (indtil 2006/2007-sæsonen) og 24 - begge trukket tilbage af LA Lakers Draft: Nr. 13 i 1996 (Charlotte Hornets - tradet til LA Lakers) Klubber:

1996-2006: La Lakers Point:

33.643 - fjerdemest i NBA's historie Titler:

5 NBA-mesterskaber (2000, 2001, 2002, 2009 og 2010)

1 gange MVP i grundspillet (2008)

2 gange MVP i finale-serien (2009 og 2010)

2 gange NBA-topscorer (2006 og 2007)

2 gange OL-guld (2008 og 2012) Bryant vandt desuden en Oscar for bedste animerede kortfilm, 'Dear Basketball' (2018)

