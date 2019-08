Nicki Pedersen i slemt styrt: Fragtet til hospitalet

Den danske speedway-stjerne er stadig indlagt på hospitalet efter et grimt styrt i Polen

Nicki Pedersen kan se frem til en brækket hånd, brækkede ribben og en masse andre slag.

Sådan lyder vurderingen på den 42-årige speedwaystjernes facebook-side.

Du kan se opslaget herunder.

Af opslaget fremgår det også, at Pedersen nok ikke slipper for en operation i forhold til den brækkede hånd.

Den er dog ikke helt gal med den erfarne speedwaykører.

- Selvom han er i store smerter, fik vi et lille smil fra ham, da vi snakkede med ham, står der i opslaget fra Pedersen-lejren.

Styrtet skete under et løb i den polske PGE Ekstra Liga, der regnes for en af de største speedway-ligaer i verden.

Danskeren kom galt af sted, da han og australske Jack Holder kolliderede i første heat af en kvartfinale.

Det skriver Västerviks-Tidningen.

Mediet skriver også, at 23-årige Holder kunne gå relativt smertefrit fra styrtet, mens Nicki Pedersen måtte transporteres til hospitalet.