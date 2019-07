Nike vækker opsigt: Stopper superstjernens planer

Det er ventet, at basketballholdet Los Angeles Lakers officielt præsenterer Anthony Davis som ny spiller lørdag.

Skiftet fra NBA-konkurrenten New Orleans Pelicans har mere eller mindre været på plads i et stykke tid, og inden den officielle præsentation er den store historie faktisk, hvilket trøjenummer Davis får i Lakers.

Superstjernen i Lakers LeBron James har allerede meddelt, at han gerne afgiver sit nummer 23 til Davis.

Mens Davis altid har spillet med 23 på trøjen, så havde James planer om at gå tilbage til nummer 6, som han har spillet med før i Miami Heat. Både for Cleveland Cavaliers og Lakers har James haft nummer 23.

Men det bliver ifølge flere medier ikke til noget.

Nike, som leverer tøj til NBA-holdene, har af økonomiske årsager sagt nej.

Det skriver medier som ESPN og Yahoo Sports ifølge nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

Nu venter vi på Davis

Det vil ifølge ESPN angiveligt koste Nike 'flere millioner dollar' at sige god for nummerskiftet, da man så vil stå tilbage med et hav af nye og ubrugte Lakers-trøjer med James og 23 på ryggen.

Lakers har ifølge AFP fået at vide, at deadline for at bytte trøjenummer var 15. marts. Men NBA ville have accepteret det sene nummerbytte, hvis også Nike sagde god for det.

Der er ikke meldt noget officielt ud fra James, men ifølge AFP har han af respekt for Nike og de fans, der har købt nye James-trøjer med nummer 23, og for at undgå distraktioner op til næste sæson valgt at udskyde nummerbyttet.

Det vil i givet fald så først ske om et år. Nu er alle øjne rettet mod den officielle præsentation af Davis.

Ikke så meget for at høre om klubskiftet, men for at finde ud af, hvad Davis skal spille i, når det ikke kan blive i 23.

En række numre bliver det i hvert fald ikke, da de er fredet i Lakers. Det drejer sig blandt andet om nummer 8 og 24, som Kobe Bryant spillede i, Magic Johnsons nummer 32 og Shaquille O'Neals nummer 34.

Læs også: Se også: Stor transfer-bombe: Superstjerne sætter ild under liga

Læs også: Se også: Fy fy til Wimbledon: Tennis-babe i stramt catsuit

Læs også: Se også: Øhhh?!? Det må da være verdens dummeste klubnavn

Læs også: Se også: Anden gang nogensinde: Europæer snupper stor titel