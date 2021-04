Norge spolerer dansk drømmestart på curling-VM

De danske curlingherrer åbnede fredag VM i Canada med et knebent nederlag til Norge.

Kampen gik ud over de ti normale ender, da skipper Mads Nørgaard Rasmussen og det danske hold tabte med 6-7, efter at den nordiske duel blev afgjort i en ekstra ende.

Det nysammensatte danske hold formåede at give de norske favoritter god modstand, selv om nordmændene var foran i det meste af dysten.

Efter en dansk bommert i anden ende, der gav en norsk 2-0-føring, svarede Danmark igen med det samme, så stillingen var 2-2.

Norge kom senere foran med 5-3, og forspringet blev udvidet til 6-3 i ottende ende, og man anede konturerne til et dansk nederlag.

I niende ende lykkedes det alligevel at sætte en slutspurt ind, da Danmark fik reduceret til 5-6, men nordmændene havde dog fordel af at skulle sætte sidste sten i tiende ende.

Danskerne endte dog med at stå tilbage med den bedst placerede sten og fik udlignet til 6-6.

Dermed skulle slaget ud i en 11. ende, og her havde Norge igen fordel af at skulle sætte sidste sten, og denne gang formående favoritterne at udnytte den mulighed.

Allerede natten til lørdag har Mads Nørgaard Rasmussen og co. mulighed for oprejsning, når Skotland venter.

I alt 14 lande deltager ved VM-turneringen i Calgary. Alle møder alle, og til sidst går de fire bedste hold videre til et afsluttende medaljeslutspil.

De seks bedste nationer belønnes desuden med en plads ved næste års vinter-OL i Beijing.

Forventningerne til det danske VM-hold er på forhånd begrænsede, da holdet er blevet sammensat for nylig og formentlig har brug for at spille flere turneringer sammen.