Nu dropper de bikinien

Som de første i verden vil Norges kvindelige beachvolleylandshold i denne sæson ikke optræde i bikini. Og heller ikke næste sæson. Eller nogensinde igen.

Det er den klokkeklare melding forud for sæsonen, der vil blive afviklet i shorts og tanktops.

- Vi vil inspirere og fremme valgfriheden for kvinder i sporten, siger landsholdsspiller Sunniva Hellan-Hansen til avisen Verdens Gang.

Det var kollegaerne på det norske beachhåndboldlandshold, der iført shorts ved EM sidste år vakte international opmærksomhed, hvilket efterfølgende medførte en bøde på 15.000 kroner, fordi de havde afvist at spille i bikini.

Det førte siden til, at man i det internationale håndboldforbund, IHF, endte med at fjerne reglen om, at kvinderne skulle spille i bikini.

Melissa Humana Paredes fra Canada og Tina Graudina fra Letland i Gstaad sidste år. Foto: Peter Schneider/AP/Ritzau Scanpix

I beachvolley har reglerne været lidt anderledes. Her har kvinderne haft mulighed for at spille i shorts, men de fleste foretrækker bikinien. OL-legenden Misty May-Treanor har ligefrem sagt, at hun foretrækker bikinien, fordi man spiller i sand.

Dog valgte netop nordmændene sidste år ved EM at bakke op om håndboldkollegaerne og spille i shorts.

- Nu må vi se, hvordan det udvikler sig, men vi håber da, at det over længere tid bliver med større fokus på præstationerne fremfor påklædningen, siger Sunniva Hellan-Hansen.

- Du spiller lige så godt i shorts, som du gør i bikini, siger hun.

Beslutningen har vakt glæde blandt beachhåndboldspillerne.

Til VG siger Katinka Haltvik:

- Det er fantastisk, at der er flere med, som viser, at vi ikke bryder os om at spille i trusser, og at man ikke skal vises frem som kropsobjekter.

Historien om det norske landsholds beslutning om at droppe bikinien kommer kort tid før World Touren begynder i Mexico. For når verdens bedste spillere i fjerde afdeling af World Touren når Doha i Qatar, har vi balladen igen. Her har der været forbud mod at spille i bikini...!

Og det fik tyskerne Julia Sude og Karla Borger til at boykotte afdelingen. Reglerne blev dog siden ændret, men skaden var sket. Læs mere om den historie her