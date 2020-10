Nu eksploderer navnet

Da basketball-legenden Kobe Bryant tidligere på året omkom i en helikopterulykke, sendte det chokbølger gennem hele verden, men hans navn lever bogstaveligt talt videre.

Det kan nu måles i antallet af nyfødte, der bliver døbt 'Kobe'.

Ifølge CNN er der 175 procent flere, der har fået navnet 'Kobe' siden ulykken, mens 216 procent flere har fået navnet 'Gianna', navnet på Kobe Bryants datter, der også omkom i samme ulykke sammen med syv andre 26. januar.

'Gianna' er således blevet det 24. mest populære navn til nyfødte i hele USA, mens 'Kobe' ikke har listet sig ind på top 100.

Ud over de to omtalte navne viser listen ydermere, at 104 procent flere børn er blevet døbt 'Kamala'. Altså fornavnet på kvinden Kamala Harris, der skal være vicepræsident for Joe Biden, såfremt han vinder valget i november.

En legende

Gennem sine 20 år i verdens bedste basketball-liga, NBA, markerede Kobe Bryant sig som en vaskeægte klublegende, da han i alle årene spillede for Los Angeles Lakers.

Her blev det til 1346 kampe med 25 points i snit. 18 gange blev han valgt til årets All Star-hold, han samlede fem mesterskaber, mens han fire gange blev kåret som MVP, sæsonens mest værdifulde spiller.

