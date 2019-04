Nu er Danmark blandt verdens største sportsarrangører

Lande som Kina, USA og Japan står ofte forrest i køen, når store internationale sportsbegivenheder skal placeres.

Men igen i 2019 er Danmark på trods af sin beskedne størrelse med helt fremme i den internationale elite, og i år rykker Danmark to pladser frem.

Det viser en liste, som analysefirmaet Sportcal udarbejder årligt.

På årets liste er Danmark rykket op på 12.-pladsen, og kun lande med langt højere befolkningstal er rangeret højere.

Analysefirmaet tager højde for events syv år bagud og syv år frem i tiden, da mange fremtidige globale events tildeles i god tid.

De enkelte events vægtes forskelligt afhængig af størrelsen, så et OL eksempelvis vægter langt mere end et VM i bueskydning. Det kaldes GSI-scoren.

Danmark står noteret for 21 begivenheder og en GSI-score på 18,486. Til sammenligning har Kina 43 events og en score på 40,709 på førstepladsen.

'Kæmpe anerkendelse'

Nyheden om den danske fremmarch begejstrer Lars Lundov, som er direktør for Sport Event Denmark.

- Danmark ligger nu i top-12 over verdens sportseventnationer på Sportcals Global Sports Nations Index. Det er en kæmpe anerkendelse af det danske eventarbejde, som de danske forbund, værtsbyer og vi selv kan være stolte over, siger direktøren i en pressemeddelelse.

Listen dækker kun over globale sportsarrangementer, hvor alle verdens lande har haft mulighed for at byde ind på værtskabet.

Danmark har været vært for en lang række europæiske mesterskaber, men de indgår altså ikke i beregningen.

Alligevel er Danmark med helt fremme.

- At arbejde med tiltrækning og afvikling af store, internationale sportsevents kræver et stort og vedholdende internationalt netværk og et stærkt samarbejde mellem værtsby, forbund og Sport Event Denmark.

- I Danmark er dette på plads og en væsentlig årsag til den nye topplacering, lyder det fra Lars Lundov.

Se også: Dansker får sparket i USA

Se også: Danske Nanna i rent mareridt: Smider historisk sejr

Se også: Wozniackis sygdom blusset op

Se også: Brutal opgave: Danske Hjalte skal beskytte historiens bedste

Se også: Dansk stjerne indstiller karrieren

Er Ajax historiens største CL-overraskelse?

Brøndby tror på drømmetræner: Parat til at udskyde deadline

Debriefing fra Baku: Kevin til spansk eksamen