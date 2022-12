Nu reagerer hun: 'Jeg gravede dybt'

I seneste uge kom den amerikanske basketballspiller Brittney Griner hjem til USA, efter hun havde siddet fængslet i Rusland i ti måneder.

Hun blev udvekslet med den russiske våbenhandler Viktor Bout.

Efter en uge hjemme i USA har Griner fredag lagt et opslag på Instagram.

'Det føles så godt at være hjemme! De sidste ti måneder har været en kamp ved hvert et hjørne. Jeg gravede dybt for at bevare min tro, og det var kærligheden fra så mange af jer, der hjalp med at holde mig i gang. Af hjertet tak til alle for jeres hjælp.'

Det blev fanget på kamera, da basketballstjernen Brittney Griner blev byttet for våbenhandleren Viktor Bout i et fangebytte, der er gået verden rundt

Hun skriver også, at hun vil hjælpe med at få Paul Whelan fri. Han er tidligere medlem af US Marine og sidder fængslet i Rusland for spionage.

'Præsident Biden, du bragte mig hjem, og jeg ved, at du er engageret i at bringe Paul Whelan og alle amerikanere hjem også. Jeg vil bruge min platform til at gøre alt, hvad jeg kan for at hjælpe dig.'

Desuden forklarer den 32-årige basketstjerne, at hun har tænkt sig at spille for WNBA's Phoenix Mercury i denne sæson.

Griner spillede for den russiske klub UMMC Ekaterinburg. I februar blev hun anholdt i en lufthavn i Moskva med cannabisolie på sig.

Hun fik en dom på ni års fængsel i august, efter hun havde erkendt at have haft cannabisolien, men nægtet at ville smugle den.