Nu scorer han 1.300.000.000 kroner

Slovenske Luka Doncic har taget basketball-verden med storm. Nærmest orkan.

Allerede fra teenage-dagene i Real Madrid stod det klart, at han var speciel, og NBA-holdet Dallas Mavericks må have grinet deres kæbe af, da fire hold så bort fra ham, og de kunne tilknytte ham efter 2018-draften, hvor NBA-holdene får rettighederne til at skrive under med talenter udenfor ligaen.

Siden har han spillet tre vanvidssæsoner, hvor de sidste to har været helt forrykte.

Den nu 22-årige stjerne, der blev dømt 'lidt for tyk' af et par NBA-scouts inden entreen i ligaen, bliver nu belønnet med en moppedreng af en kontrakt til en værdi af 1,3 milliarder danske kroner for fem år.

Det kan kun to andre NBA-stjerner slå, og der er vi altså oppe hos de helt tunge drenge. Den ene er Giannis Antetokounmpo fra Milwaukee Bucks, der netop har vundet mesterskabet og er dobbelt liga-MVP, og den anden er historiens bedste skytte, Stephen Curry, der ligeledes er dobbelt liga-MVP og tre gange mester.

- Det er en stor dag i dag. Jeg er ydmyg og begejstret over at blive hos Dallas Mavericks, siger Doncic, der blev præsenteret for kontrakten i sit hjemland af ejer Marck Cuban, sportsdirektør Nico Harrison og legenden Dirk Nowitski, der spillede mange år for Dallas og er anset som en af de bedste europæiske spillere nogensinde.

Foto: Nam Y. Huh/Ritzau Scanpix

Doncic har selv været med i MVP-racet i NBA, og han har derudover blandt andet vundet den bedste europæiske turnering, Euro League, samt et EM.

Til OL var han fortsat ubesejret på landsholdet, indtil de nåede semifinalen, hvor Frankrig blev endestationen.