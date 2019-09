Nu smider hun tøjet

Hun har lavet tricks på surfboardet som ingen andre kvinder har udført før, og hun har i den grad sat sit præg på surferverdenen.

Nu fortsætter amerikanske Lakey Peterson sin færd, hvor hun forsøger ta give kvinder og piger selvtillid nok til at prøve deres grænser af - og være tilpasse i deres krop ikke mindst.

Den 24-årige sportsstjerne fra Californien optræder i ESPN's Body Issue, som er en hyldest til de toptrænede kroppe, som sportsfolk kan fremvise.

- Jeg vil bare give mere kraft til kvinder og piger, så de kan være stolte af deres kroppe og dem de er. De skal føle sig smukke og stærke, siger hun til ESPN.

Hun mener, at surfere er gode forbilleder i forhold til en sund krop.

- Når man ser på surfere, så virker det altid til, at alle ser sunde, trimmede og trænede ud over hele kroppen. Det taler for sig selv, synes jeg, i forhold til, at man bruger hele kroppen.

Ved OL i Tokyo i 2020 vil surfing for første gang være en del af programmet.

