Nu stopper prinsessen

Prinsesse Nathalie zu Sayn-Wittgenstein stopper med øjeblikkelig virkning som landstræner for de danske dressurryttere.

Det meddeler Dansk Ride Forbund i en pressemeddelelse.

Det sker som et led i en ændring af elite-setuppet frem mod OL i Paris i 2024. Forbundet erstatter således den nuværende landstrænerrolle med et ekspertteam af profiler inden for international topdressur.

Teamet vil blive tilknyttet landsholdsteamet på aktivitetsbasis, og skal fungere som rådgivere og sparringspartnere for rytterne og deres daglige trænere, forklares det i pressemeddelelsen.

Målsætningen for dressuren ved OL i Paris er klar. Vi skal have to medaljer med hjem, indleder direktør i Dansk Ride Forbund Morten Schram Rodtwitt.

- Derfor har vi sammen med Team Danmark kigget ind i, hvordan vi kan optimere rammerne og vilkårene mest muligt for vores atleter, således vi forløser vores fulde sportslige potentiale, og vi tror på, at løsningen er at tilknytte ikke bare én men flere top-ressourcer.

Ifølge forbundet ønskede man at tilknytte Nathalie zu Sayn-Wittgenstein, der er tysk-dansk prinsesse, som en del af det nye ekspertteam, men ønskede landstræneren ikke.

- Som landstræner har Nathalie gjort en fantastisk indsats, siden hun tiltrådte i 2017. Det sportslige niveau inden for seniordressuren har måske aldrig været højere, end det er nu, og det har Nathalie en stor andel i, siger Rodtwitt.

- Vi havde håbet, at vi kunne holde hende i folden som en del af det nye ekspertteam, men det har desværre ikke kunnet lade sig gøre. Vi respekterer dog hendes valg og sætter stor pris på det gode samarbejde, vi har haft gennem de seneste fire år.