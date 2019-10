Nu tager hun springet!

Wrestling-krigen mellem giganterne fra World Wrestling Entertainment (WWE) og udfordreren All Elite Wrestling (AEW) er godt i gang.

Fra denne måned har AEW sendt et ugentligt show, der skulle konkurrere med WWE's NXT-programmer med fremtidens stjerner.

Det er startet godt, og det har fået WWE til at reagere. i hvert fald kan selskabet om kort tid præsentere et nyt blikfang.

Scarlett Bordeaux er nemlig ifølge wrestling-mediet Squared Circle Sirenes det nyeste navn i NXT-folden.

Scarlett Bordeaux tørnede tidligere ud for Impact. Foto: wrestlingnews.co

Scarlett Bordeaux har tidligere været tilknyttet WWE, da hun i 2014 fik en aftale om at optræde på deres ikke tv-transmitterede shows rundt om i Nordamerika, og hun fik faktisk også en enkelt kamp i WWE RAW.

Den 28-årige wrestler har stået uden kontrakt siden i sommer, hvor hendes aftale med Impact (det tidligere TNA) blev ophævet efter at hun ellers blev markedsført stort.

Squared Circle Sirenes erfarer, at Scarlett Bordeaux i NXT ikke vil blive markedsført som en solo-wrestler, men kommer til at danne par med en af organisationens mandlige wrestlere, og at hun meget snart får sin tv-debut.

Tv-krigen mellem WWE og AWE er i øvrigt i første omgang endt med sejr til AEW, der i sit første program kunne prale af 1,4 millioner seere, mens NXT kom under en million - 891.000 - for første gang siden lanceringen i 2010.

