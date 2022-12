Ny dopingskandale i Kenya

Tre kenyanske løbere er sammenlagt blevet suspenderet i otte år for at indtage forbudte stoffer

Antidopingregler har fældet to professionelle maratonløbere og en sprinter i Kenya.

Det drejer sig om Alice Jepkemboi Kimutai (tre år), Johnstone Kibet Maiyo (tre år) og Mark Otieno (to år), der sammenlagt ikke må konkurrere i otte år, fordi de har taget henholdsvis anabolske steroider, testeron og EPO.

Det skriver BBC.

29-årige Mark Otieno stillede op til 100 meter sprint ved OL i Tokyo i 2021, men han afleverede en positiv dopingtest lige inden sit løb og nåede derfor aldrig at konkurrere. Hans straf er dateret tilbage til legene og slutter først i sommeren 2023.

Suspenderingerne af Alice Jepkemboi Kimutai og Johnstone Kibet Maiyo begyndte i år.

I sidste måned undgik Kenya en større sanktion af Det Internationale Atletikforbund, selvom i alt 55 atleter var suspenderet. Det skyldes, at landet har forpligtet sig til at bruge 25 millioner dollars på at bekæmpe doping.

Senere annoncerede den kenyanske sportsminister, Ababu Namwamba, at man har intentioner om at kriminalisere doping i atletik i endnu højere grad, så man undgår flere tilfælde.