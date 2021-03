Ny Lakers-nedtur uden LeBron

Brandon Ingram lavede 36 point, da New Orleans Pelicans udnyttede LeBron James' skadefravær og slog Los Angeles Lakers 128-111 natten til tirsdag dansk tid.

23-årige Ingram blev draftet til NBA af netop Lakers i 2016, men blev byttet væk til Pelicans i 2019.

Sejren, hvor også Pelicans' Zion Williamson bidrog med 27 point, var New Orleans-holdets anden i streg efter at have tabt de syv foregående kampe.

Tirsdagens kamp var Los Angeles Lakers' anden kamp uden superstjernen LeBron James, der lørdag pådrog sig en ankelskade i et nederlag til Atlanta Hawks.

I første kamp uden stjernen tabte Lakers søndag 94-111 ude mod Phoenix Suns.

Det er endnu uvist, hvor længe Lakers må undvære LeBron James.

- Intet gør mig mere vred og ked af det end ikke at være tilgængelig for mine holdkammerater, skrev han på Twitter efter Atlanta-kampen lørdag.

- Det gør ondt både fysisk og psykisk lige nu. Vejen til bedring begynder nu. Jeg er tilbage snart. Det vil være som om, at jeg aldrig var væk.

Basketstjernen blev skadet lørdag, da han kolliderede med Atlantas Solomon Hill.

Den 36-årige Lakers-spiller tog sig til sin højre ankel og vred sig i smerte på gulvet i Staples Center.

En MRI-skanning viste senere, at der er tale om en forstuvet ankel.

De forsvarende NBA-mestre fra Los Angeles Lakers ligger på fjerdepladsen i Western Conference med cirka to måneder tilbage inden slutspillet.

