Ny rekord: Norsk 'dødsdyk' fra 27 meter

Emil Lybekk tog den norske ekstremsport 'dødsdyk' til nye højder, da han kastede sig ud fra en kran i 27 meters højde.

Norsk sport går verden rundt: Se den nye verdensmester i 'dødsdyk'

Den norske sportsgren, der på engelsk kaldes 'death plunge diving', er de seneste år blevet meget populær i Norge. Sporten har også vundet stor opmærksomhed verden over, hvad flere virale videoer af de vanvittige spring fra konkurrencerne vidner om.

Normalt kaster kombattanterne sig ud fra en 10-meter vippe, hvor de krøller sig sammen, lige inden de rammer vandet, men 10 meter var tydeligvis ikke højt nok for Emil Lybekk, som udførte springet for at promovere en vandsportsfestival i Moss i Norge 2020.

