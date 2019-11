Ny storhedstid kan være på vej for England

Store, frygtløse mænd fra 20 nationer har de seneste seks uger i Japan kæmpet for at vinde verdensmesterskabet i rugby.

Med blå mærker og blodet strømmende fra ansigterne har England og Sydafrika spillet sig frem til det afgørende slag på lørdag i Yokohama foran 72.000 tilskuere.

Mødet står mellem rugby sportens hjemland og en udfordrer, hvor sporten er blevet en del af landets fortælling.

Det fortæller sportschef i Dansk Rugby Union, Mikael Lai Rasmussen.

- England er den nation, der har flest rugby spillere i verden. Det var også her, at spillet blev opfundet.

- Så traditionerne er store i England, men de har ikke formået at leve op til potentialet de senere år.

- For fire år siden havde englænderne en forfærdelig slutrunde på hjemmebane. Nu er de på jagt efter oprejsning i Japan, siger Mikael Lai Rasmussen.

De fleste af nutidens store rugby nationer har i 1800-tallet fået sporten ind med Storbritanniens kolonisering.

Det gælder også for Sydafrika, der har vundet VM to gange - i 1995 på hjemmebane og i 2007 i England.

Til sammenligning har England blot taget VM-titlen en enkelt gang. Det var i 2003, så hvad angår VM-trofæer har sydafrikanerne overhalet lørdagens modstander.

I 1995 brugte Sydafrikas daværende præsident Nelson Mandela rugby triumfen til at samle den hvide og sorte befolkning, efter at det racistiske apartheidstyre var blevet afskaffet.

- Der er lavet flere film om, hvordan Mandela brugte VM til at samle nationen. Det er ret rørende, siger Mikael Lai Rasmussen.

- Rugby har altid været stort i Sydafrika, men under apartheid var det kun de hvide, der fik lov til at spille for landsholdet. Da de vandt VM i 1995, skete det med hvide og sorte spillere, og finalen blev afgjort på et spark i sidste øjeblik.

- Rugby betyder bare alt i Sydafrika. Man siger, at de har de største rugby hjerter af alle, siger sportschefen.

I sidste weekend slog Sydafrika Wales i en yderst jævnbyrdig semifinale, mens England var langt mere overbevisende i en sejr på 19-7 over New Zealand, de såkaldte All Blacks.

Newzealænderne havde ikke tabt en eneste VM-kamp siden kvartfinalen i 2007, men efter 18 sejre i træk, blev VM-favoritten udmanøvreret af England.

På baggrund af sejren over New Zealand vurderer engelske kommentatorer, at England kan stå foran en ny storhedstid.

- Hvis England skal til at spille på den måde fremover, så går vi nogle store dage i møde. Ikke kun i denne uge med en mulig VM-titel, men det kan være begyndelsen på en æra, skrev Matt Dawson i en klumme hos BBC.

I 2003 var Dawson med til at vinde Englands første og hidtil eneste VM-titel.

Mikael Lai Rasmussen er enig i, at sejren over New Zealand lover godt for Englands chancer. Men ellers er de engelske præstationer mest kendetegnende ved, at de svinger fra kamp til kamp.

- Hvis de kan kopiere præstationen mod New Zealand til finalen, så tror jeg, at de vinder.

- Men det er svært. I finaler er der meget pres på, og det er ikke sikkert, at de tør spille på samme måde, siger sportschefen.

VM-finalen spilles lørdag klokken 10 dansk tid - og kan følges på TV3 Sport.

