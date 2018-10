Ny verdensrekord: Her surfer hun på 21 meter høj bølge

Som en mur af vand tårner en enorm bølge sig op. Ved dens fod ser brasilianske Maya Gabeira og hendes surfbræt forsvindende små ud. Og det med god grund.

På videoen ovenfor er Maya Gabeira nemlig ved at sætte ny verdensrekord for kvinder i højeste surfede bølge - og det lykkedes.

Det skriver Guinness World Records.

Bølgen var 20,72 meter høj og havde samlet tilløb hele vejen over Atlanterhavet til den nåede Portugals kyst, og det var altså her, den 31-årige brasilianer satte ny verdensrekord i januar 2018.

Nu er hendes surftur endelig blevet anerkendt som verdensrekord, og det glæder naturligvis surfer-baben.

- At sætte verdensrekorden har været min drøm i mange år, siger Maya Gabeira til Guinnes World Records.

- Det har krævet en masse arbejde at have en sæson som den jeg havde sidste år, at være 100 procent på igen, og at slutte det af med at sætte en Guinness World Record-titel er ret specielt, tilføjer hun med reference til et uheld, der skete i 2013, hvor hun blev slået bevidstløs og nær var druknet.

