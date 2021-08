Nye ansigter skal sende Danmark tættere på basketball-VM

Det bliver med en del nye ansigter på og omkring holdet, når de danske basketballherrer i de kommende dage skal forsøge at spille sig nærmere VM i 2023.

På grund af skader, udmattelse og coronapandemien er halvdelen af truppen skiftet ud, i forhold til det landshold der senest var i aktion i betydende kampe i februar.

På sidelinjen er der også kommet nyt blod til. Her har kroaten Arnel Dedic taget over som landstræner, efter at Erez Bittman sagde op i slutningen af juni.

Dedic mener da også selv, at han nærmest skal starte helt forfra med at bygge noget op i Danmarks fire gruppekampe mod Island og Montenegro om en plads i VM-kvalifikationen, der spilles fra fredag til onsdag.

- Der er kun få af de vante spillere tilbage, så som ny træner tror jeg på, at vi skal skabe noget anderledes. Vores største mål er, at vi står sammen som et hold med god energi, og vi har på det seneste arbejdet på nogle nye koncepter i både forsvar og angreb.

- Vores fokus vil fremover helt sikkert være at blive gode i forsvaret, og så skal vi slå til på omstillinger, med det hold vi har nu, siger kroaten, der tidligere har stået i spidsen for Horsens IC og Team FOG Næstved i Basketligaen.

De to bedste fra den tre hold store gruppe går videre til VM-kvalifikationen, så for Danmark handler det om at undgå at ende sidst.

Det skal ske ved at give fuld gas fra første fløjt mod Island fredag aften.

- Ingen ved rigtigt, hvordan de forskellige hold spiller, indtil vi møder dem. Selvfølgelig har vi en idé om det fra tidligere kampe mod Island og Montenegro, men vi får at se, siger Arnel Dedic.

- Vi har et ungt hold med en masse nye navne, så der er ikke tid til holde tilbage eller gemme spillere til senere kampe. Vi skal have de bedste på banen i hver eneste kamp.

- Det eneste, vi skal tænke på, er, hvordan vi holder os friske med kampe to dage i træk, men i den første kamp mod Island er der ikke andet at gøre, end at gå all-in. Vi skal have en sejr.

Efter fredagens kamp mod Island venter Montenegro allerede lørdag aften. Derefter har danskerne et par dages pause, inden de igen skal i aktion mod Island og Montenegro tirsdag og onsdag.

Alle opgørene afvikles i en coronaboble i Montenegro.

- Montenegro er måske et niveau over os, men hver kamp byder på muligheder, så vi skal være klar til at spille, siger landstræneren.

- Island kommer med et balanceret hold med gode guards og nogle gigantiske centere, så det bliver svært for os, men vi er klar til de udfordringer.

- Vi skal være modige og organiserede, og hvis heldet er med os, har vi en chance for at vinde og spille med om sejren i alle kampe. Det er vores mål. At tage det minut for minut og se, hvad vi kan gøre, og om det giver en sejr eller to.

Danmark har aldrig før været med ved et VM.