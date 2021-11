Østriger sender Anders Lind ud af bordtennis-VM

Anders Lind må efter blot en enkelt kamp pakke tasken og rejse hjem fra VM i bordtennis.

Danskeren tabte tirsdag, da han i første runde mødte den rutinerede østriger Robert Gardos.

Lind tabte 2-4 i sæt med cifrene 11-13, 8-11, 11-8, 11-6, 5-11, 10-13 til 42-årige Gardos.

Jonathan Groth er nu den eneste danske deltager ved VM, som spilles i amerikanske Houston. Groth gør sin entré i turneringen senere tirsdag aften dansk tid.

Her skal han møde Lam Siu-hang fra Hongkong.

Groth er på papiret favorit til at gå videre fra den kamp. Danskeren er nummer 33 på verdensranglisten, mens Lam Siu-hang er nummer 89, placeret lige bag Anders Lind.

Mødet med Robert Gardos var lidt af en rutsjebanetur for Lind. Han fik en skidt start og tabte de to første sæt til østrigeren, som rangerer som verdens 27.-bedste spiller.

Men så kom danskeren i gang og tog både tredje og fjerde sæt. Gardos svarede igen ved at vinde femte sæt.

Så havde Lind ryggen mod muren, og Gardos endte altså med at sende danskeren ud med endnu en sætsejr.

22-årige Lind har haft et turbulent 2021. I starten af året var han ude for en bilulykke, der kostede to brækkede ryghvirvler og krævede en operation. Derfor kunne Lind ikke jagte en OL-billet.

I slutning af september var han tilbage i aktion igen for første gang efter ulykken ved EM for hold.