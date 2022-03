Officielt: Dansk stjerne til USA

For få dage siden slap Gabriel 'Iffe' Lundberg fri af sin kontrakt med russiske CSKA Moskva, og nu er han officielt blevet præsenteret hos Phoenix Suns, der indtil nu er det bedste hold i NBA's grundspil.

Det er første gang en dansker indtræder i verdens bedste basteball-liga.

På Instagram takker Lundberg Suns, hans agenter, venner, familie samt konen og sønnen, der følger ham på hans færd rundt i verden.

- Ord kan slet ikke beskrive den følelse jeg har inde i kroppen. Jeg ved virkelig ikke hvordan jeg skal beskrive det. I går gik den drøm, jeg har haft siden jeg var en lille dreng på fem år gammel, i opfyldelse; Jeg har skrevet under på en kontrakt i NBA. I NBA!!!

- Ikke nok med at det kun er få spillere, som får en mulighed for at spille i den liga, men at få muligheden som dansker, er noget helt surrealistisk. Jeg er utrolig stolt og beæret over at kunne kalde mig selv for dansker, og så samtidig at få lov til at repræsentere mit land i verdens bedste basketball liga.

Den 27-årige guard har drømt om at vise sit talent på det allerhøjeste niveau, og nu får han chancen på det skadesplagede tophold. Lige nu mangler teamet især stjerne-guarden Chris Paul, så der er således chancer for hurtig action for danskeren.

De sidste par sæsoner har københavneren taget nogle gigantiske skridt, men klaret ethvert niveauskift med kæmpe succes til følge.

Hos Suns fremhæver de både hans bedrifter hos CSKA og hans tidligere klub i Polen - og derudover får hans enorme landsholdspræstationer mod Tjekket og Litauen en flot omtale. Begge kampe fra slutningen af 2020 anses som nogle af de bedste landskampe nogensinde for de danske herrer.

