Officielt: Superstjerne i vanvittig byttehandel

Basketball-stjernen James Harden har fået sin vilje.

Harden, der må betegnes som et af NBA's helt store point-monstre, har længe mumlet i sit berømte skæg om den manglende kvalitet hos Houston Rockets, og ledt efter et trade, der kunne bringe næring til ambitionerne om en mesterskabsring.

- Vi er simpelthen ikke gode nok. Jeg har bogstaveligt talt gjort alt, hvad jeg kan, sagde Harden efter et nederlag på 100-117 til Lakers

Det blev torsdag til virkelighed, da Brooklyn Nets kunne meddele, at Harden nu bliver tredje hjul i en imponerende stjernetrio med Kyrie Irving og den tidligere holdkammerat fra Oklahoma City Thunder Kevin Durant.

For at puslespillet kunne gå op, er hele tre hold involveret i tradet.

Brooklyn Nets sender Jarrett Allen og Taurean Prince til Cleveland Cavaliers og Caris LeVert og Rodions Kurucs til Houston.

Oven i hatten får Houston Rockets også tre af Brooklyns førsterunde-valg i draften samt yderligere fire muligheder for at bytte draft picks med Nets til og med 2027.

For at det hele skal gå op, sender Cleveland Dante Exum og et førsterundevalg i draften til Houston, mens Brooklyn får et andetrundevalg fra Cleveland.

James Harden og Kevin Durant, der her er i aktion for USA, bliver genforenede i Brooklyn Nets. Foto: Ritzau Scanpix

- At tilføje en all-star som James, gør det muligt for os at konkurrere med de bedste i ligaen. James er en af de mest udslagsgivende scorere og playmakere i spillet, og vi er begejstrede for at hente hans særlige talenter til Brooklyn, lyder det fra general manager Sean Marks.

Læs mere om de store penge i NBA her:

Lønkonge: Når 2.600.000.000

Skørt: Han får 750 mio.

Gadesælger blev milliardær: Kontrakt giver 1.396.398.418 kr.