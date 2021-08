OL-atlet gennemtævet efter bytur

Natten til søndag viser Ekstra Bladet eksklusivt det store boksebrag fra Las Vegas, hvor Manny Pacquiao skal bokse for første gang i to år i en kamp for VM-bæltet. Få adgang her (Ekstra Bladet+).

Det kan godt være, at irske Jack Woolley er ekspert i selvforsvar. Men det hjælper sjældent, når overmagten er stor, og angrebet kommer uventet.

Det var, hvad der skete natten til lørdag, da den 22-årige taekwondokæmper efter en bytur i Dublin blev slået til blods.

Han har delt en række voldsomme billeder af sig selv. De kan ses ved at scrolle til højre.

'Da vi gik tilbage langs Liffey-floden begyndte en gruppe på 8-12 mænd og kvinder i starten af 20'erne voldeligt at angribe folk langs promenaden.'

'Uheldigvis var jeg offer for disse tilfældige angreb, da jeg gik forbi og blev slået i hovedet af et af gruppens medlemmer.'

'Kun et slag efterfulgt af et 'min fejl, forkert person', og så fortsatte de med at løbe ned ad vejen og angribe flere, der blot passede sig selv,' skriver Woolley.

Han føler sig trods alt heldig, da han hørte et rygte om, at et af ofrene rent faktisk omkom efter et knivstik.

De voldsomme skader i ansigtet kræver en tur omkring plastikkirurgisk afdeling, da overlæben er svært beskadiget.

Jack Woolley deltog ved det netop overståede OL i Tokyo, hvor han i fluevægtsklassen tabte sin indledende kamp til argentinske Lucas Guzman.