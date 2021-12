OL-drømmen lever: Danmark knuser Tyskland

Danmarks curlinglandshold for herrer anført af skipper Mikkel Krause levnede ikke Tyskland ret mange chancer, da holdene torsdag tørnede sammen i Holland, hvor der er billetter til vinter-OL på højkant.

Efter seks ender var Danmark foran 8-2, og så havde tyskerne fået nok. De sagde tak for kampen og gav op med fire ender tilbage.

Danmark har fire sejre og tre nederlag og deler tredjepladsen med Tjekkiet, som danskerne møder i den sidste, vigtige gruppekamp. Det sker senere torsdag, når holdene tørner sammen klokken 19.

Der er i alt tre billetter på spil til vinterlegene, hvor gruppevinderen tager den direkte billet til legene i Beijing næste år. Den duel står mellem Norge og Italien.

Nummer to og tre efter de indledende gruppekampe skal mødes om en OL-plads, mens taberen af det opgør møder nummer fire i en duel om den sidste billet.

Derfor er der stor forskel på at blive nummer tre og fire i gruppen. Tredjepladsen får altså to chancer for at kvalificere sig til OL, mens fjerdepladsen må nøjes med én knald eller fald-kamp til sidst.

Mens der er usikkerhed om de danske curlingherrers skæbne, er damelandsholdet OL-klar.

Vinterlegene afholdes næste år fra 4. til 20. februar.