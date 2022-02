OL-favoritter skuffede: Så tog Johannes over

Det endte ikke ligefrem som forventet, da de mandlige skiløbere torsdag dystede i den kombinerede alpinkonkurrence ved vinter-OL.

Nogle af de største favoritter skuffede, og derfor endte det med et noget uventet podium i disciplinen, hvor skiløberne både kørte styrtløb og slalom.

Østrigske Johannes Strolz, der for et år siden var ved at stoppe karrieren, tog guld, norske Aleksander Aamodt Kilde tog sølv, og canadiske James Crawford tog bronze.

Schweiziske Loïc Meillard og franske Alexis Pinturault var blandt favoritterne. De skuffede dog begge i styrtløbet, og da de var tvunget til at satse i slalom, kørte de af banen.

Østrigske Marco Schwarz, der er verdensmester i den kombinerede konkurrence, var også i favoritfeltet. Han måtte nøjes med en femteplads.

Med guldmedaljen gik Johannes Strolz i fodsporene på sin far, Hubert Strolz. Han løb i 1988 med OL-guldmedaljen i den kombinerede konkurrence.

I styrtløbet kørte Johannes Strolz sig ind i fjerdebedste tid, og i favoritdisciplinen slalom satte han konkurrenterne til vægs.

Det var overraskende, fordi den østrigske slalomekspert først for nylig kørte sig til sin første podieplacering i World Cuppen.

For et år siden var han tæt på at stoppe sin professionelle karriere, da han røg af det østrigske landshold og mistede sin økonomiske støtte.

I en periode var han politimand for at tjene til dagen og vejen, inden han blev inviteret til at træne med det tyske landshold.

Det takkede han ja til, og pludselig blandede han sig igen i World Cuppen. I januar kørte han et brag af en slalomkonkurrence i Adelboden og vandt sit første World Cup-løb nogensinde.

Det gav ham billetten til Beijing, og nu er han olympisk mester.

Aleksander Aamodt Kilde har ved OL skuffet i sine favoritdiscipliner styrtløb og super-G, hvor han i World Cuppen har taget flere sejre i sæsonen.

Torsdag var han i tvivl om, hvorvidt han overhovedet ville stille op i den kombinerede konkurrence. Det endte han dog med at gøre, og så kørte han et brag af et styrtløb og kom overraskende godt ned over slalompisten.

Det var nok til sølv i en disciplin, hvor han absolut ikke var regnet som medaljekandidat. Han har dermed vundet to medaljer i Beijing. Det blev således til en tredjeplads i super-G.

James Crawford kørte næstbedste tid i styrtløbet og overraskede ligesom Kilde med en god tid i slalom.

I de alpine discipliner mangler herrerne fortsat at køre slalom og storslalom ved vinter-OL i Beijing.