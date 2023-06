OL-gigant i opsigtsvækkende comeback

Den amerikanske gymnastikstjerne Simone Biles er snart klar til at gøre comeback.

Således meldes hun klar til at deltage i gymnastikmesterskabet U.S. Classic i den amerikanske delstat Illinois i begyndelsen af august.

Det oplyser det amerikanske gymnastikforbund USA Gymnastics.

Det vil være første gang, at 26-årige Simone Biles deltager i et stævne, siden hun under OL i Tokyo i 2021 trak sig fra de fleste af sine konkurrencer på grund af mentale udfordringer.

- Tilmelding garanterer dog ikke deltagelse, påpeger USA Gymnastics i en erklæring.

- Hver eneste atlet befinder sig et forskelligt sted i deres sæson og karriere, og vi vil støtte hver eneste af dem, uanset hvor de befinder sig på deres rejse, udtaler programchef i USA Gymnastics Stefanie Korepin i erklæringen.

Simone Biles tog hele verden med storm under OL i Rio de Janeiro i Brasilien i 2016, hvor hun vandt fire guldmedaljer og en bronzemedalje.

Fem år senere var der således enorme forventninger til hende, da hun deltog i det coronaforsinkede OL i Tokyo i Japan.

Vidnede mod Nassar

Men efter en enkelt sølv- og bronzemedalje trak hun sig fra legene med begrundelsen, at hun var nødt til at prioritere sit mentale helbred.

I en video offentliggjort efter OL i Tokyo fortalte Biles, at hendes problemer havde bygget sig op over et stykke tid.

- Jeg vil ikke en gang sige, at det startede i Tokyo. Jeg føler, at det nok var en smule mere rodfæstet end det, sagde hun.

Efter de olympiske lege i Tokyo vidnede Simone Biles i september 2021 for et amerikansk senatsudvalg, der undersøgte fejl begået af det amerikanske forbundspoliti, FBI, i efterforskningen af den tidligere landsholdslæge Larry Nassar.

Simone Biles er blandt flere gymnastikstjerner i USA, som har fortalt, at Nassar forgreb sig på dem, mens de var i behandling hos ham.

Selv om hun ikke har offentliggjort sine planer, så ligger U.S. Classic cirka et år før OL i Paris i 2024. Biles har tidligere brugt det amerikanske stævne til at lancere et comeback.

Simone Biles har vundet syv OL-medaljer og hele 25 VM-medaljer i karrieren og regnes som én af de allerstørste gymnaster på tværs af tid og køn.