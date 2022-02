OL-guldvinder i skandale

Den russiske guldvinder i kunstskøjteløb Kamila Valieva er blevet testet positiv for det forbudte middel Trimetazidine.

Det oplyser Det Internationale Testagentur (ITA) i en pressemeddelelse tidligt fredag morgen dansk tid.

Det ligger måske lige for at tænke, at den 15-årige Valieva nu bliver sendt hjem uden den medalje, hun vandt sammen med resten af sit hold i mandags.

Men i virkeligheden åbner sagen for en større juridisk proces, og om Valieva diskvalificeres eller ej er endnu uvist.

Prøven, som viste, at Valieva har taget Trimetazidine, blev afleveret sidst i december til det russiske antidopingforbund, Rusada.

Dermed var det også russerne, der midlertidigt suspenderede Valieva, da hendes prøve vendte positiv tilbage 8. februar.

Men Rusada har øjensynligt ikke i sinde at sende Valieva hjem fra vinter-OL.

I stedet har forbundet ophævet den midlertidige suspendering af Valieva.

Det gjorde de ifølge nyhedsbureauet Reuters, allerede dagen efter at svaret på Valievas dopingtest kom.

Den Internationale Olympiske Komité (IOC) har ikke umiddelbart nogen magt til at ændre den beslutning.

Det betyder dog ikke, at IOC er helt uden indflydelse.

En talsperson for komitéen oplyste tidligt fredag morgen dansk tid, at ITA vil indbringe den ophævede suspendering for Den Internationale Sportsdomstol (CAS) - det gør ITA på vegne af IOC.

IOC vil have, at suspenderingen af Valieva træder i kraft igen, så hun ikke for nuværende kan deltage i vinter-OL. Komitéen kræver, at CAS træffer en afgørelse, inden Valieva er skemalagt til at konkurrere igen.

CAS oplyser desuden klokken 05.50 til Reuters, at de endnu ikke har modtaget nogen anke.

Det står altså endnu ikke klart, hvordan udfaldet i sagen bliver.

Det internationale antidopingforbund, Wada, og Rusada har endnu ikke ønsket at kommentere sagen.

Bliver Valieva diskvalificeret fra vinter-OL i Beijing, bliver det op til Den Internationale Skøjteunion at afgøre, om hun skal have overrakt guldmedaljen.

Det siger talsperson for IOC Mark Adams ifølge Reuters på et pressemøde.

Hvordan IOC vil reagere på sagen er endnu uklart.

- Valieva-situationen er en igangværende sag, og vi venter, til at den er slut, før vi kommenterer på den, siger talspersonen for IOC.

Rusland blev i løbet af 2014 og 2015 afsløret i omfattende og systematisk dopingbrug ved vinter-OL i 2014, og landet deltager derfor ikke under det russiske flag - i stedet deltager russerne under Den Russiske Olympiske Komités (ROC) flag.

ROC mener ikke, at holdet af russiske kunstskøjteløbere bør fratages mandagens guldsejr.

- Da prøven ikke er taget til OL (vinter-OL i Beijing 2022, red.), bør hendes og holdets resultater ikke være til overvejelse, siger ROC i en udtalelse ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.