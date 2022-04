OL-guldvinder vender Putin ryggen

Han vandt OL-guld i 2016, men nu er han færdig med al sport.

33-årige Aleksander Lesun har taget konsekvensen af Ruslands offensiv mod Ukraine og besluttet sig for aldrig at stille op til nogen form sportslige konkurrencer under de russiske faner igen.

Det fortæller den firedobbelte verdensmester i femkamp til BBC.

Lesun blev født i Sovjetunionen og fik hvidrussisk pas, da det i 1991 gik i opløsning.

Mulighederne for at konkurrere på højt sportsligt niveau var derfor begrænset på grund af den dårlige økonomi i landet.

I 2009 fik Lesun mulighed for at konkurrere under det russiske flag, og den chance benyttede han sig af. Men nu er det slut. Det kommer ikke til at ske igen. Derfor er hans karriere praktisk talt forbi, som BBC noterer.

- Jeg opsagde alt mit sportslige samarbejde med Rusland den 22. februar, og to dage senere begyndte invasionen.

- Hvad følte jeg? Må jeg bande i det her interview? At sige, at jeg var chokeret, er det samme som ikke at sige noget. Jeg tror aldrig, verden bliver den samme igen, forklarer Lesun.

Lesun stod side om side med ukrainske Pavlo Tymoshchenko, som vandt sølv ved femkamp. Foto: Natacha Pisarenko/Ritzau Scanpix

Femkæmperen er en af få russiske sportsstjerner, der har turde stille sig i opposition til det russiske styre ved at tale ud i pressen og samtidig stoppe med at repræsentere landet som sportsudøver.

At tale om krigen er meget risikabelt og kan medføre, at man bliver smidt i fængsel i en periode, der kan strække sig fra 15 dage til 15 år alt efter, hvad der bliver sagt.

- Situationen i Rusland er ekstrem alvolig. I starten ville du måske blive tilbageholdt i 15 dage for at deltage i offentlige 'no war' demonstrationer. Nu kan du risikere helt op til tre år, faktisk helt op til 15, hvis det er en speciel form for demonstration, forklarer Lesun.

Siden 2009 har hvidrusseren vundet intet mindre end 14 mesterskabsmedaljer, hvor fire af dem har været guld. I 2016 toppede Lesun, da han vandt guld ved OL i Rio De Janeiro.

