OL-medaljevindere går sammen i ny satsning

Sejleren Allan Nørregaard vandt OL-bronze i 49er i 2012. Fire år senere gjorde Katja Salskov-Iversen det samme i kvindevarianten 49erFX.

I den kommende tid er de to succesrige sejlere i samme båd, når de går sammen i den olympiske mixklasse Nacra 17.

Dansk Sejlunions sportschef, Thomas Jacobsen, har store forventninger til den nysammensatte duo.

- Katja og Allan er på mange måder et oplagt match. Det er to verdensklassesejlere, der har vist, at de kan præstere, når presset er allerstørst.

- Og de har samtidig vist lovende takter i deres foreløbige træninger. Derfor er det en konstellation, der i høj grad er værd at teste, og jeg forventer, at de relativt hurtigt vil kunne sejle sig op på et internationalt niveau, siger Thomas Jacobsen i en pressemeddelelse.

Allan Nørregaard var i 2016 med ved OL i Rio de Janeiro i Nacra 17. Her sejlede han sig til en 12.-plads med sin daværende makker, Anette Viborg Andreasen.

Nu forsøger han sig altså med Katja Salskov-Iversen. Foreløbig skal samarbejdet testes frem mod EM i maj. Hvis alt går vel, kan satsningen fortsætte med OL om halvandet år som det store pejlemærke.

I forvejen har Danmark en Nacra 17-besætning i international klasse i form af Lin Ea Cenholt og Peter Lübeck, der sidste år vandt EM-bronze og blev nummer fire ved VM.

