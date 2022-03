OL-mirakelmager redder fire teenageres liv

Det var meningen, australske Steven Bradbury skulle have haft en hyggelig dag på surfboardet med sin 12-årige søn, Flyn. Men det endte i en redningsaktion, OL-guldvinderen aldrig glemmer.

Steven og Flyn var taget ud til stranden nær Caloundra nord for Brisbane lørdag eftermiddag, hvor nogle gevaldige bølger skulle udfordres.

Her gik det dog hurtigt op for Steven, at noget var helt galt.

Et stykke ude fik han øje på en ung piges hoved i vandoverfladen. Hun var tydeligvis i nød, og Steven gik aktion med det samme, fortæller 9News.

- Jeg så, hvad der lignede et hoved derude, hvor de to meter høje bølger knækkede. Jeg vendte mig mod Flyn og bad ham give mig brættet.

'Jeg kan ikke få det væk'

Flyn blev derpå beordret til at finde en livredder hurtigst muligt.

Og så kastede Steven sig ud i bølgerne.

- Det var rent instinkt. Jeg vidste, at der ikke var andre i nærheden til at gøre det, og det var bare et af de der øjeblikke, hvor adrenalinen pumpede løs med det samme.

- Da jeg kom derud, fik jeg øje på pigen. Hvad jeg ikke var klar over var, at der var tre mere, siger han om de fire 13-17-årige piger, der kæmpede for deres liv i de store bølger.

Og det blik han fik af pigen, Zoe, var et, han næppe glemmer. Nogensinde.

- Det skræmte udtryk i hendes øjne var… jeg har set det for mig de sidste par dage. Jeg kan ikke få det væk, fortæller han.

- Der er tre mere, der skal hjælpes. De drukner snart. Jeg får brug for hjælp, sagde han til pigen i vandet og forklarer den kritiske situation således:

- Vi blev bare slået omkuld igen og igen af den ene bølge efter den anden. Når de ramte, blev vi alle slået af vores brætter.

-Jeg troede ikke, vi ville overleve

Imens var det lykkedes Flyn at finde en livredder – 800 meter væk.

Herfra gik det stærkt.

- De var lynhurtigt i båden og kom frem med det samme. Det var fantastisk, fortæller Flyn.

Her lykkedes det at få bjærget de fire piger - og givet dem ilt på stranden.

- Jeg troede ikke, vi ville overleve. Hvis ikke der var kommet nogen, havde vi ikke haft en chance. Det var skrækkeligt, fortæller en af pigerne, Eva Perkins.

- Jeg er 48 år, og jeg har oplevet lidt af hvert. Men hvad der skete den lørdag…det er noget af det vildeste. Det var en skør eftermiddag, siger han.

Han lægger ikke skjul på, at han er stolt over, hvad han gjorde.

- Men i den situation er det jo det eneste at gøre. Det ville alle gøre, kommer det.

