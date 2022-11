OL-skandalen vokser: Razziaer i Tokyo

Anklagere i Tokyo har mandag ransaget to reklamebureauer i forbindelse med en sag om mulig svindel med tildeling af testbegivenheder til OL i den japanske hovedstad.

Det melder den japanske tv-station NTV ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det sker, efter at et andet reklamebureau, Dentsu, blev ransaget fredag.

- Vi arbejder fortsat fuldt og helt sammen med denne undersøgelse, udtaler Dentsu i en meddelelse.

Ifølge det internationale sportsmedie Inside the Games er der mistanke om, at der har været urent trav i forbindelse med 26 bud på at organisere begivenheder fra 2018 og op til OL i 2021.

Mediet melder, at kontrakterne til opvarmningsbegivenhederne løber op i alt 26 millioner kroner.

Det er vigtigt, hvem der får tildelt testbegivenheder, da de steder også ofte anvendes til selve OL, skriver nyhedsbureauet AP. OL-testene blev afholdt i en lang række sportsgrene fra sejlsport til vægtløftning.

Reuters kalder de seneste ransagninger en del af en skandale, der fortsat breder sig i forbindelse med OL i Tokyo.

I august blev et bestyrelsesmedlem fra organisationen bag OL i Tokyo, der med et års forsinkelse blev afviklet i 2021, anholdt.

Bestyrelsesmedlemmet Haruyuki Takahashi står mistænkt for at have modtaget bestikkelse. Takahashi er tidligere direktør for Dentsu.