OL-sølvvinder bliver dansk landstræner

Emma Aastrand Jørgensen og de andre danske eliteroere har fået ny cheflandstræner.

OL-sølvvinderen Kim Wraae er således ny mand på posten, meddeler Dansk Kano og Kajak Forbund i en pressemeddelelse torsdag eftermiddag.

Den hidtidige cheflandstræner Zoltan Bako bliver landstræner, mens Mette Barfod trapper ned og stopper helt ved årets udgang.

44-årige Wraae kommer til fra en stilling som cheftræner i Talentcenter Hovedstaden og fungerede i efteråret også som supplerende landstræner op til VM på Bagsværd Sø.

I 2008 vandt han sammen med makkeren René Holten Poulsen OL-sølv i 1000 meter toerkajak i Beijing.

Wraae deltog også i både toerkajak og firerkajak ved OL i 2012 i London, hvor han desuden bar Dannebrog ved åbningsceremonien.

Wraae og Bako skal hjælpe de bedste danske roere frem mod OL i Paris i 2024, og eliteansvarlig i Dansk Kano og Kajak Forbund, Rolf Martin Sørensen, har store forventninger.

- Jeg er sikker på, at vi får et team, der kan løfte dansk kano og kajak endnu et niveau op og sikre en stærk tilstedeværelse ved OL. Wraae og Bako har tilsammen en enorm erfaring og vil blive en uvurderlig støtte for vores atleter, siger Sørensen.

Dansk Kano og Kajak Forbund mangler fortsat at udfylde posten som sportschef efter Lars Christian Robl, der fortsætter sin karriere i en lignende stilling i Dansk Svømmeunion.